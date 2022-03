Pogba diz que teve medalha de campeão da Copa do Mundo roubada

O meia Paul Pogba teve a casa roubada na semana passada, quando estava em campo no jogo do Manchester United contra o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões. Entre os itens levados pelos bandidos, está a medalha de campeão da Copa do Mundo, conquistada com a seleção da França, em 2018.

A revelação foi feita pelo próprio jogador, em entrevista ao jornal L'Equipe. Ele também deu detalhes sobre a invasão, e afirmou que os dois filhos estavam na residência quando os ladrões entraram.

"Havia joias da minha mãe, minha medalha de campeão mundial. O que me deu mais medo foi que meus dois filhos estavam em casa com a babá durante o incidente. Ela ouviu tudo, chamou minha esposa e a segurança e se trancou com os meninos em um quarto. Ficou em choque por vários dias. O principal é que meus filhos estão bem", disse.

O assalto aconteceu na última terça-feira (15), mesmo dia em que o United foi eliminado pelo Atlético de Madrid nas oitavas da Champions. Pogba publicou em suas redes sociais que vai oferecer uma recompensa em dinheiro por pistas que ajudem a encontrar os bandidos.

O caso do francês não é isolado. No fim de janeiro, Victor Lindelöf, que também defende o United, teve a residência invadida por ladrões enquanto estava em campo. O mesmo aconteceu com o atacante Benzema, do Real Madrid, na Espanha.