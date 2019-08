Pogba perde pênalti e United só empata contra Wolverhampton

O Manchester United só empatou, por 1 a 1 diante do Wolverhampton, nesta segunda-feira (19), fora de casa, no estádio Molineux, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time de Manchester, que chegou aos quatro pontos e perdeu a oportunidade de dividir a ponta com Liverpool e Arsenal, únicos dois clubes que conseguiram conquistar duas vitórias em dois confrontos neste início da competição.

O United está junto com Manchester City, Brighton, Tottenham, Bournemouth, Sheffield e Everton no bolo de equipes que somam quatro pontos. Pelos critérios de desempate entres estes times, a equipe dirigida por Ole Solskjaer ficou na quarta posição, logo atrás do time de comandado por Pep Guardiola.

Já o Wolverhampton empatou pela segunda vez seguida e contabiliza dois pontos na 12ª posição, com uma campanha igual à realizada pelo Leicester, que também ocupa o 12º posto da tabela, com o mesmo número de gols marcados e sofridos após duas rodadas.

O Manchester United soube aproveitar os 69% da posse de bola contra o Wolves e dominou amplamente os primeiros 45 minutos. Com a liderança de Pogba, a equipe praticamente não foi atacada, o que tornou o goleiro De Gea um espectador de luxo.

O destaque foi Martial, que teve força e coragem para brigar com a zaga do Wolverhampton. Aos 27 minutos, o atacante abriu o placar, após bela jogada de Rashford e Lingard. Foi o 50º gol do camisa 9 francês pelo United.

O segundo tempo foi totalmente diferente. Empurrado por 31.314 torcedores, que lotaram o estádio Molineux, e com bela participação de sua legião de jogadores portugueses, o Wolverhampton foi para o ataque e pressionou em busca do empate. Aos oito minutos, João Moutinho cobrou falta pela direita e o mexicano Raul Jimenez cabeceou na trave direita de De Gea.

Na jogada seguinte, aos dez minutos, João Moutinho descobriu Ruben Neves livre na entrada da área. O habilidoso meia bateu com categoria, no ângulo de Gea, que se esticou, chegou a tocar na bola, mas não impediu o empate.

Quando parecia que o time da casa iria deslanchar, os franceses Pogba e Martial tabelaram e o primeiro foi derrubado por Coady dentro da grande área. O juiz assinalou o pênalti, mas Pogba teve a sua cobrança bem defendida por Rui Patricio.

A grande oportunidade perdida diminuiu o ímpeto do United. O Wolverhampton aproveitou e esteve mais próximo do gol da vitória O lateral-esquerdo Jonny Otto surgiu livre para cabecear. De Gea, bem colocado, defendeu. Em outra investida ofensiva dos donos da casa, Leander Dendoncker também quase marcou, após contra-ataque.

O empate no fim foi um resultado justo. O Wolverhampton pagou pela falta de ganância na primeira etapa, enquanto o United mostrou que os 4 a 0 na estreia frente ao Chelsea foram enganosos. A equipe deu a impressão de que não tem tanta força assim para assustar os principais rivais na luta pelo título nacional.