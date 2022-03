Pogba tem casa roubada durante jogo do Manchester na Champions

No dia em que foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa, o meia Pogba, do Manchester United, passou por uma outra frustração. Durante a derrota para o Atlético de Madrid, o jogador teve a casa assaltada.

Pogba anunciou a situação nas redes sociais e disse que vai uma recompensa em dinheiro para quem ajudar a encontrar os criminosos.

De acordo com o meia francês, a casa foi invadida quando ele estava em campo diante do Atlético de Madrid e a sua esposa acompanhou a partida no estádio. Os dois filhos do jogador estavam dormindo em um dos quartos do imóvel no momento do crime. A ação dos bandidos teria durado cerca de cinco minutos.

“Minha esposa e eu fomos correndo para casa, sem saber se nossas crianças estavam em segurança e sem ferimentos. Como pai, nenhum sentimento no mundo é pior do que saber que você não pode proteger seus filhos. Eu sinceramente espero que ninguém no mundo tenha que sentir o que eu senti ontem à noite”, disse o meia em seu Instagram.

Paul Pogba é mais um jogador vítima de assaltos durante as partidas dos seus clubes. Companheiro no Manchester United, o zagueiro Lindelöf passou pela mesma situação em janeiro.

Na Espanha, a vítima foi o atacante Benzema, do Real Madrid. Também em janeiro, o jogador teve a casa invadida por bandidos que levaram pertences. No momento do crime, ele estava em campo no Campeonato Espanhol.