Pogba teve fuzil apontado para seu rosto durante sequestro, diz jornal

O meio-campista da Juventus e da seleção francesa, Paul Pogba, afirmou em depoimento para a polícia que foi ameaçado com um fuzil por dois homens durante um sequestro que aconteceu em 19 de março, no subúrbio de Paris. O caso veio à tona recentemente quando Pogba revelou que havia sido ameaçado por um grupo de homens e acusou seu irmão, Mathias Pogba, de chefiar a organização.

A informação do portal britânico Daily Mail diz que o meia da Juventus revelou à polícia que a arma foi apontada para sua cabeça e que ele transferiu para o grupo criminoso cerca de 85 mil libras (aproximadamente R$ 500 mil). O grupo chegou a pedir 1 milhões de libras (mais de R$ 65 milhões) ao francês, mas o valor não foi repassado.

Segundo as informações da imprensa europeia, Paul Pogba foi alvo do sequestro porque Mathias, seu irmão, pediu dinheiro em troca de não revelar 'informações bombásticas' sobre o jogador e um companheiro da seleção francesa, Kyllian Mbappé. Paul teria procurado uma bruxa para amaldiçoar Mbappé, segundo as ameaças feitas por Mathias.

O irmão do jogador da Juventus foi preso preventivamente no último sábado (17). Ao ser detido, Mathias admitiu aos investigadores que está por trás da iniciativa do vídeo com ameaças ao jogador, segundo o jornal Le Parisien. Outras quatro pessoas estão detidas no caso por extorsão com arma, sequestro em quadrilha e participação em associação de criminosos.