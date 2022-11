Polêmica sobre traição dupla já rachou vestiário da Bélgica

A Bélgica corre o risco de ficar fora do mata-mata da Copa do Mundo do Catar. O cenário não muito agradável em campo teria se refletido no vestiário, com uma suposta briga entre alguns jogadores. Apesar da crise ter sido negada por Eden Hazard e Courtois, em coletiva nesta terça-feira (29), outro desentendimento aconteceu há alguns anos.

Em 2014, uma ex-namorada de De Bruyne, Caroline Lijnen, deu uma entrevista ao jornal inglês Daily Mail e revelou que havia ficado com Courtois um ano antes, enquanto ainda namorava o meia. Segundo Caroline, foi um 'troco', já que De Bruyne teria se envolvido antes com uma de suas melhores amigas.

"No verão de 2012, Kevin me contou que teve um caso com a minha melhor amiga. Eu lhe dei a escolha: ela ou eu. Eu estive pronta para lhe dar outra chance, mas nossa relação nunca mais foi a mesma depois daquilo", afirmou.

Caroline contou ainda que Courtois cozinhou para ela no primeiro encontro, algo que De Bruyne nunca havia feito.

"Naquela noite, Thibaut (Courtois) me ofereceu o que nunca recebi em três anos com Kevin. Com Thibaut, eu poderia falar sobre qualquer coisa e ele ainda me preparou uma refeição deliciosa. Kevin nunca fez isso por mim. Kevin me enganou e eu pensei 'por que eu não deveria fazer isso também?'", afirmou, à época.

A traição chegou a ser descoberta por De Bruyne, o que causou grande confusão entre os jogadores da Bélgica. Eles ficaram brigados por algum tempo, mas a versão oficial é a de que os atletas superaram e "riam juntos" da situação.

Após o "caso Lijnen", o meia conheceu sua atual esposa, Michele Lacroix, com quem está casado desde 2016. Eles já têm três filhos juntos: Mason, Sure e Rome. Já Courtois está noivo da modelo Misehl Gerzig.

A crise mais recente na seleção da Bélgica teria acontecido após a derrota por 2x0 para Marrocos, pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo. De acordo com o jornal francês L'Equipe, o zagueiro Vertonghen teve uma forte discussão no vestiário com Eden Hazard e De Bruyne, sendo necessário que o atacante Lukaku apartasse a situação.

A briga, porém, foi negada por Hazard e Courtois nesta terça-feira (29). "Não houve muito depois do jogo contra Marrocos. Tudo o que foi dito? Muita bobagem. Tivemos um bom encontro ontem com todos os jogadores", afirmou Hazard.

A Bélgica chega à última rodada sob o risco de se despedir da Copa do Mundo ainda na primeira fase. A seleção enfrenta a Croácia na próxima quinta-feira (1), às 12h, e tem que ganhar para garantir a vaga. Se empatar, precisará que Marrocos perca para o Canadá, além de depender ainda do saldo de gols. Uma derrota elimina a equipe.