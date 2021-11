Polêmicas: Sthe Matos chama ex do noivo de bruxa e conta detalhes do teste de paternidade do filho

De ontem para hoje (22), a influencer Sthe Matos está dando o que falar no reality A Fazenda 13, na Record TV. A baiana está sendo criticada por internautas por chamar a blogueira Mavi Magalhães, ex-mulher de Victor Igor, de bruxa.

Conversando com Gui Araújo e MC Gui sobre a relação com a mãe de sua enteada, ela responde a uma pergunta do ex-namorado de Anita com "Ela é uma bruxa".



"(A criança) mora com a gente e mora com ela. Mas ela inferniza a gente. Ela é casada também, mas não supera", afirma. A resposta pegou os internautas de surpresa, uma vez que ambas eram elogiadas pela maturidade.

Em outro momento da conversa com MC Gui, Sthe esclareceu as dúvidas sobre a polêmica que a envolveu sobre a paternidade do seu filho. "Esse cara, a gente se conheceu no colégio e tal, a gente começou na internet, só que o nosso relacionamento era muita treta, ele me traía pra c*ralho e eu sempre perdoava, muito novo, é. Teve uma dessas que a gente terminou e eu fiquei com um menino, aí dois dias depois a gente voltou, aí um mês depois eu descobri que tava grávida. O que aconteceu? Achei que era dele, a gente achou que era dele e tal, só que era do outro."

Na continuação da história, Sthe conta que ela e Abner descobriram juntos que ela estava grávida e que no momento não passou pela cabeça de nenhum dos dois que o filho poderia ser de outra pessoa.

Foi então que, no ultrassom, eles descobriram que as semanas do bebê batiam com a semana em que eles estavam separados. Mas, mesmo assim, ele quis assumir a criança sem o teste de paternidade.

Além de falar que Abner não ligava muito para o filho e que também não a ajudava, Sthe relembra que ele a deixou sozinha no parto porque estava na curtição. Em um determinado momento, o ex pegou o seu filho e levou para fazer o teste de paternidade sem o seu conhecimento.

Sem saber que o ex já havia feito o teste, Sthe e ele tiveram uma discussão feia e isso resultou em toda a exposição da história em seus stories no Instagram.

"Chorando, um choro falso da p*rra. 'Descobri que não é meu filho', 'fruto de uma traição'. Ai do nada 'você viu o que (Abner) fez?' E eu 'não'. Ela desligou e eu entrei, vagabunda, não sei o que, minha vida virou um inferno. Todo mundo me xingando, todas as páginas, todo lugar que você imaginar."

Sthe termina contando que descobriu que o ex não era o pai de seu filho no mesmo momento que todos e que ela sempre insistiu pelo teste, mas que ele nunca fez para continuar jogando as coisas na sua cara.

Ménage?

Uma conversa entre Sthe e Dynho Alves ainda despertou a curiosidade dos telespectadores na última sexta-feira (19). Ela teria feito uma proposta suspeita ao bailarino, que disse que conversaria com MC Mirella sobre o assunto. Nas redes, o público especula se tratar de uma troca de casais ou de um ménage.

“Você vai falar pra Mirella?”, perguntou Sthe, abraçada a Dynho. “Eu vou falar com ela, Zé, porque agora o negócio ficou como… Me manda para roça logo, quero ir embora, Rico”, brincou ele.

Em seguida, Dynho corrigiu: “É nada, tô zoando. Ô, Mirella, Teté falou um negócio para mim lá e eu fiquei interessado. E agora como que faz? Vamos fazer um…”. Mas Dynho não sabe que Mirella já deu entrada ao processo de divórcio do lado de fora do reality show.

Não gente, mas e o Dynho que está cogitando sair e meter uma terceira pessoa na relação depois da Sthe contar pra ele as experiências calientes dela.????????‍♀️

— Pam ????⚡???? IRREVERSÍVEL ???? (@Pamxlol) November 20, 2021

A influenciadora perguntou se o dançarino conhecia alguém que já havia feito a proposta, ao que ele negou. “Você foi a primeira. É porque a gente vive num grudinho só nosso, tá ligado? Sempre. Mas a gente divide tudo, tá ligado? Eu falo tudo pra ela (Mirella), ela fala tudo pra mim, e a gente sempre seguiu assim”.

“A gente já conversou sobre isso, tal, não sei o que lá, mas nunca… Né? E aí você falando agora, falei nossa…”, completou.

Respostas

MC Mirella fez questão de se pronunciar sobre o assunto diante dos pedidos dos fãs. “Gente, parem de me marcar, porque eu não tô nem aí mais (...) Juro, tô com o olho cheio de lágrimas, mas querendo rir da situação kkkk só piora”, disse através do Twitter.

A cantora também comentou a publicação de uma página de fofocas no Instagram. “Não estavam defendendo, falando que era amizade?”, se referindo aos que apoiavam a relação entre Sthefane e Dynho.

Quem assinou embaixo foi Victor Igor, noivo de Sthe Matos. Ele demonstrou não estar contente com a situação respondendo apenas um ‘Rsrs’ ao comentário de Mirella.