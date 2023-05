Polícia abre inquérito para investigar agressão a casal em mercado de Salvador

A Polícia Civil da Bahia informou que a 12ª Delegacia (Itapuã) vai abrir inquérito para iniciar uma investigação sobre as agressões sofridas por um casal na parte externa de um mercado em São Cristóvão, na capital baiana, na última sexta (5). Acusados de furtar sacos de leite em pé, eles foram agredidos por homens que seriam funcionários do mercado.

Segundo a polícia, não houve nenhum registro do caso, mas a 12ª Delegacia tomou ciência do crime através de vídeos que viralizaram nesse final de semana e vai começar a apuração.

O estabelecimento onde o caso aconteceu fica ao lado do Shopping Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O caso teria acontecido na manhã desta sexta (5).

O momento das agressões foi filmado pelos próprios seguranças, que compartilharam em redes sociais. No vídeo, a pessoa que filma agride a mulher no rosto, que segura uma mochila com os pacotes de leite. Além disso, o homem fica rendido ao chão recebe tapas também no rosto.

Nas imagens divulgadas, um dos seguranças pergunta à mulher "Por quê você está aqui?", e ela responde que estava "precisando de coisas para a filha", e mostra a mochila. Em seguida, um dos homens dá um tapa em seu rosto. Ela tenta se proteger e o homem pede para que ela retire a mão do rosto. Depois, a outra vítima, que se identifica como Jeremias é mostrado sentado no chão, e passa também por interrogatório, que inclui agressões no rosto.

Ao CORREIO, a rede Carrefour informou que decidiu desligar a liderança e toda a equipe de prevenção da loja. O grupo informou que tomou conhecimento do vídeo, e que determinou que seja realizado um registro de agressão e lesão corporal na polícia, para que o crime seja apurado. "Estamos colocando à disposição da polícia as imagens das câmeras de segurança, para que haja a identificação dos autores", diz nota.

O grupo lamentou o ocorrido e afirmou que a apuração interna está sendo rigorosa. A empresa informou que identificou as duas vítimas das agressões e está buscando contato para que haja esclarecimento e que tenham total suporte psicológico e médico.