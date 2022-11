Polícia acha corpo de adolescente de 12 anos que sumiu após ir à padaria

O corpo de uma adolescente que sumiu no último domingo (27), em Aparecida de Goiânia, foi encontrado enterrado na casa do suspeito pelo sequestro. A informação foi compartilhada pela Polícia Civil nesta terça-feira (29).

Luana Marcelo, de 12 anos, desapareceu após ir à padaria da cidade, próximo à casa onde morava. Um suspeito do sequestro foi preso após a polícia desconfiar das atitudes do homem e realizar investigações. Ele foi ouvido no dia seguinte ao desaparecimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca).

A delegada que investigava o caso, Caroline Borges, lamentou o caso e contou que queria que a vítima tivesse sido encontrada com vida.

"Confirmamos que foi localizado o corpo. A gente queria ter um resultado e achá-la viva, mas localizamos o corpo na residência do suspeito. Desde ontem, a gente estava com essa suspeita, nós cumprimos o mandado de prisão e, em diligência, foi encontrado o corpo da menor na residência do suspeito", disse ao G1.