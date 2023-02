Polícia acha serra elétrica e moedor de carne usados para desmembrar corpo de modelo

A polícia localizou uma serra elétrica e um moedor de carne na propriedade onde os restos mortais de Abby Choi, uma conhecida influenciadora digital de Hong Kong, foram encontrados. Corpo de influenciadora foi encontrado espostejado (cortado em pedaços), cozido e guardado em geladeira.

A serra elétrica teria sido usada para desmembrar o corpo da vítima, e o moedor foi usado para moer os restos mortais de Abby Choi, segundo o superintendente da polícia, Alan Chung. A análise forense indicou que havia um buraco na parte de trás do crânio da modelo.

No sábado (25), a polícia indicou que vários restos de seu corpo foram encontrados em uma casa: os membros foram encontrados dentro de uma geladeira e tecidos humanos foram encontrados em dois potes. Após mais investigações na casa, a polícia encontrou o que acredita ser o crânio de Choi, além de cabelos e várias costelas.

O ex-marido da modelo, Alex Kwong, o pai dele, Kwong Kau, e irmão, Anthony Kwong, foram acusados de assassinato na segunda-feira. A ex-sogra de Choi, Jenny Li, foi acusada de obstrução da justiça por destruir provas.

"Acreditamos que a vítima foi atacada enquanto estava no veículo [que a levou para casa] e já estava inconsciente quando chegou", disse Chung na noite de domingo (26).

O ex-marido de Choi foi preso no sábado (25) enquanto tentava fugir da cidade de barco. Um quinto suspeito relacionado ao ex-sogro da vítima foi preso no domingo por "colaborar com criminosos".

Segundo a polícia, Choi estava tendo uma disputa financeira com o ex-marido e a família dele por causa de uma propriedade luxuosa.

A modelo se divorciou de Kwong e se casou com Chris Tam, membro de uma rica família de Hong Kong.

Abby Choi, uma conhecida influenciadora digital com mais de 100 mil seguidores no Instagram e que apareceu em várias revistas de moda, foi dada como desaparecida na terça-feira da semana passada.

O crime

O corpo da modelo Abby Choi, de 28 anos, foi encontrado cortado em vários pedaços, com algumas partes cozidas e guardadas dentro de uma geladeira no distrito de Tai Po, em Hong Kong.

Abby Choi estava desaparecida desde a última terça-feira, 21. Ela deveria pegar o filho, do relacionamento com seu ex-marido, mas não apareceu.

Os policiais ainda não sabem se o crime ocorreu no apartamento em que ela foi localizada, ou em algum outro local e depois transportado, de acordo com o Daily Star.

A motivação para o crime pode ter sido por dinheiro, uma fortuna de R$ 66 milhões.