Polícia ambiental apreende uma tonelada de carvão vegetal e animais abatidos na Bahia

A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, apreendeu pouco mais de uma tonelada de carvão vegetal e encontrou animais abatidos na segunda-feira (27). As ações foram realizadas em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

No distrito de Trancoso, em Porto Seguro, próximo a BA-986, uma caminhonete com carvão vegetal foi interceptada. “A carga estava dividida em 60 sacos. Questionado, o motorista não apresentou documentação ou nota fiscal”, disse o comandante da Cippa de Porto Seguro, major Agílio Nunes dos Santos, acrescentando que os registros da ação serão enviados para o Ministério Público.

Em Arataca, com apoio de fiscais do ICMBio, um homem foi flagrado na região do Javi, enquanto caminhava com um tamanduá-mirim morto, portando uma espingarda de fabricação artesanal e uma bolsa com tubos de pólvora.

Após a abordagem, o suspeito levou as equipes de fiscalização na fazenda onde trabalhava. Lá foram encontrados dois quatis e uma paca, todos abatidos e congelados, além de uma couraça de tatu jogada na área externa da residência.

Segundo o oficial, o homem foi conduzido para a Delegacia Territorial (DT) de Arataca.