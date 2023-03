Polícia apreende 12º fuzil do ano em Feira de Santana

Um fuzil calibre 5,56, foi apreendido no bairro de Getúlio Vargas, em Feira de Santana, no domingo (19). A arma foi encontrada por policiais da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) após denúncias de disparos. Houve uma tentativa de fuga na ação e os suspeitos foram interceptados, no bairro da Rocinha.

Segundo a polícia, quatro homens estavam em um veículo modelo Mobi branco, que tinha placa adulterada e restrição de roubo. A arma de longo alcance foi encontrada, após confronto com os criminosos.

Segundo o major Joilson Lessa, comandante da 66ª CIPM, as equipes foram recebidas com disparos. “Logo que recebemos as informações, iniciamos as buscas pelos criminosos. Com um deles foi encontrada a arma. Os outros três fugiram e seguiremos procurando", finalizou.

A arma e o veículo forma encaminhados à Central de Flagrantes do município.