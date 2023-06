Polícia apreende 148 mil unidades de fogos irregulares em três cidades

A Operação Em Chamas, deflagrada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da Polícia Civil da Bahia, 148 mil unidades de fogos de artifício com irregularidades em três municípios do estado. Segundo a polícia, os artefatos que não tinham identificação do fabricante ou de nota fiscal estavam em estabelecimentos de Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu e Cruz das Almas.

A ação foi deflagrada na última segunda-feira (5) e já passou por cinco municípios do interior. As primeiras barracas visitadas foram em Feira de Santana e Serrinha. Nos estabelecimentos de Feira de Santana, não foram verificados problemas.

Ainda na segunda, a operação seguiu para Serrinha, atendendo a uma solicitação do Ministério Público da Bahia (MPBA). No município, foram vistoriadas cinco barracas, e em todas foram identificadas irregularidades. O mesmo aconteceu em quatro estabelecimentos de Santo Antônio de Jesus e um de Cruz das Almas. Todo o material recolhido foi entregue para destruição. Foram apreendidos, no total, 148.366 unidades de fogos de artifício com irregularidades.

Exames formais

A ação interagências conta com o apoio direto do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), que verifica a conformidade das regras técnicas obrigatórias para a comercialização. O órgão realizou dez exames formais e oito coletas aleatórias em Feira e Serrinha e, respectivamente, seis e nove em Santo Antônio de Jesus e Cruz.

Além da CFPC e do Ibametro, participam da Em Chamas a Delegacia do Consumidor (Decon), o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), o Exército Brasileiro, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) estadual e de Lauro de Freitas, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).

As fiscalizações continuam até o mês de julho, percorrendo as cidades onde haverá festejos juninos, incluindo Salvador e Região Metropolitana.

O projeto São João em todo canto é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Via Bahia e apoio da Larco Petróleo.