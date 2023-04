Polícia apreende 212 kg de maconha que abasteceriam cidades do norte da Bahia

Cerca de 212 kg de maconha que seriam comercializados em cidades do Norte da Bahia foram apreendidos pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, na madrugada desta quinta-feira (13). A droga foi localizada em veículo modelo Hilux, que circulava na cidade de Filadélfia.

Informações da Rondesp Atlântico e do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) levaram a Cipe Caatinga a localizar o automóvel, onde a droga estava dividida em 11 sacos grandes.

De acordo com o major Enaldo Siqueira Vieira, comandante da Cipe Caatinga, o condutor do veículo foi preso e conduzido à Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim. Com ele também foi apreendido um smartphone.