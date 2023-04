Polícia apreende 30 kg de maconha em distribuidora de frutas na Bahia

Equipes da Rondesp Norte localizaram 30 kg de maconha escondidos no interior de uma distribuidora de frutas no Distrito Industrial de Juazeiro, após denúncias de homens armados no local. A ação, que ocorreu na quinta-feira (13), faz parte da ‘Operação Força Tática Norte’.

O material ilícito foi apreendido dividido em dois sacos grandes. Os policiais realizaram buscas para capturar os criminosos denunciados, mas não encontraram.

Os entorpecentes foram levados à 17ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/ Juazeiro).

“A polícia segue com ações ostensivas buscando coibir o tráfico aqui no Norte. Desconfiamos que a empresa era apenas uma fachada para o armazenamento da droga”, contou o comandante da Rodesp Norte, major Edmildo Moreno Sobral Júnior.