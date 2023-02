Polícia apreende mais três fuzis no interior do estado

Mais três fuzis foram apreendidos pela polícia baiana este ano. Ao todo, já foram apreendidos 9 armamentos deste tipo no estado. As últimas apreensões ocorreram no distrito de Bedengó, em Uauá.

A operação aconteceu no sábado (25), quando equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatinga encontraram um grupo criminoso suspeito de cometer assaltos a banco. Além de três fuzis - sendo dois de calibre 5,56 e um 7,62 - também foram encontradas mais de 200 munições, duas pistolas e explosivos

No dia anterior, equipes da 23ª CIPM, da Rondesp Central, do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais retiraram mais um fuzil 7,62 das mãos de um grupo criminoso com atuação na região de Tancredo Neves, Salvador. Na mesma ação, oito pessoas foram presas e apreendidas mais sete pistolas.

Em Irará, ainda no mês de fevereiro, uma ação conjunta entre a 97ª CIPM e a Polícia Federal apreendeu mais um armamento de calibre 7,62, na zona rural da cidade.

No final do mês de janeiro, equipes da 50ª Companhia Independente da PM e do Batalhão de Polícia de Choque encontraram outro fuzil no bairro de Valéria, após reforço das ações contra o tráfico de drogas na localidade.

Em Feira, a Rondesp Leste, com apoio do Grupamento Aéreo, no bairro da Queimadinha, também realizou uma apreensão do armamento.

Já no início do ano, mais duas armas calibre 5,56 foram retiradas das ruas por equipes da Comando de Operações Policiais Militares e do Batalhão de Choque, no bairro do Arenoso.

" A retirada de arma das ruas, principalmente de fuzis, sempre será prioridade porque impacta diretamente na redução dos índices criminais, parabenizo as equipes pelos resultados", afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.