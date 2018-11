Polícia apreende R$ 500 mil em maconha escondido em caminhão

Uma carga de maconha com 48 kg - avaliada em meio milhão de reais - foram apreendidos pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, na BR-116, na cidade de Chorrochó, na Bahia, dentro de um carro guinchado por um caminhão-cegonha. O flagrante aconteceu, na tarde de quinta-feira (29), após denúncia anônima.

Foto: Divulgação

De acordo coma Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) Adailson Assis das Neves estacionou o veículo modelo Classe A, placa CTR-7070, de São Paulo, em um posto de gasolina, no município de Chorrochó, na quarta-feira (28). Acompanhado de uma mulher, pagou para dormir em uma pousada localizada ao lado do posto. Em conversas preliminares ele informou que estava indo para Feira de Santana.

No dia seguinte, de acordo com as investigações, Adailson colocou o automóvel em um caminhão-cegonha e seguiu com destino à Feira de Santana, quando foi abordado pela Cipe Caatinga. No porta-malas do carro os PMs localizaram 48 kg de maconha guardados dentro de cinco grandes sacos.

O homem foi autuado por tráfico de drogas, na delegacia de Macururé.