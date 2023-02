Polícia apreende submetralhadora em Casa Nova

Uma submetralhadora calibre 9mm foi apreendida, na quinta-feira (16), com um traficante, na cidade de Casa Nova, no Norte da Bahia. Com o criminoso, equipes da 25ª Companhia Independente da Polícia Militar encontraram também cocaína e maconha.

Segundo a polícia, o flagrante ocorreu durante ações de combate ao crime organizado no município. Além da arma, os PMs encontraram um carregador, munições, 76 pinos de cocaína, duas trouxas de maconha, duas balanças e celulares.

Os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Casa Nova.