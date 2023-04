Polícia apura disparo de tiro que atingiu Hospital Aliança

A Polícia Civil investiga a origem de um tiro que atingiu uma unidade do Hospital Aliança, em Salvador. O disparo teria ocorrido na última quinta-feira (20) durante um tiroteio entre policiais e traficantes no bairro do Nordeste de Amaralina. Um policial civil ficou ferido na ação.

Procurada pelo CORREIO, a assessoria do hospital informou que o caso é 'apurado pelos órgãos competentes'.

O projétil foi encontrado por um funcionário e teria atravessado a parede do vestiário feminino. Não há informações sobre feridos.

A origem do disparo ainda é apurada. Na última quinta, um policial civil foi baleado no braço durante uma troca de tiros.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na região conhecida como "Campo do Arial". O policial ferido foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Assustados, comerciantes da região fecharam as portas dos estabelecimentos. Equipes das Rondas Especials (Rondesp), da Operação Apolo, do Pelotão de Emprego Tático (PETO), da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da 7ª Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho realizaram uma operação para prender os suspeitos. Não há informações sobre a prisão.