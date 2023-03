Polícia apura mais 15 casos de golpe do pix na TV Itapoan

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber) investiga mais 15 casos de desvio de quantias arrecadadas em campanhas de caridade divulgadas pela TV Itapoan - afiliada da TV Record na Bahia. Além destes, outro caso revelado em 11 de março, envolvendo dois jornalistas e um editor da casa, é apurado.

Segundo a Polícia Civil (PC-Ba), as pessoas que cederam as chaves pix para receber as quantias doadas por telespectadores também são investigadas. Não foi divulgado o total de envolvidos nesta parte.

Ainda conforme informações da PC, até o momento foram apreendidos três celulares. Nem o nome dos suspeitos de envolvimento no caso mais recente, nem dos dois jornalistas e do editor suspeitos de participação no caso revelado no início deste mês foram divulgados.