Polícia apura se Bolsonaro ficou com segundo pacote de joias trazido por comitiva oficial

A Polícia Federal vai apurar o paradeiro de um segundo pacote com joias trazidos ao Brasil por uma comitiva do governo Bolsonaro em outubro de 2021. O kit formado por relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça de diamantes Chopard, foram trazidos ao país por uma comitiva do então Ministério das Minas e Energia.

A PF quer saber se as joias ficaram no acervo da Presidência da República ou se foram levados por Bolsonaro como um item pessoal.

Um outro conjunto de joias, avaliado em R$ 16 milhões, que também entrou no país sem a devida declaração à Receita, foi apreendido. As joias seriam um presente para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Independentemente de ser um presente pessoal ou um presente para o Estado brasileiro, deveria ter sido comunicado ao Fisco.

De acordo com o blog da jornalista Andréia Sadi, o segundo conjunto teria passado pela alfândega sem problemas e ficou sob a guarda do Ministério de Minas e Energia, até ser entregue ao acervo do Palácio do Planalto, no final do governo de Bolsonaro, em 29 de novembro de 2022.

Auxiliares de Bolsonaro relatam que o ex-presidente ganhou muitos presentes de outros países que nunca declarou.