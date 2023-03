Polícia apura se MC Guimê e Cara de Sapato cometeram importunação sexual

A expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23 gerou uma repercussão gigante nas redes sociais. Na festa, que aconteceu na noite da última quarta-feira (15), os dois passaram dos limites com a participante mexicana Dania Mendez. Enquanto Sapato beijou a sister a força, MC Guimê passou a mão no corpo dela sem a permissão.

Com a saída dos dois do reality show, a Polícia do Rio de Janeiro informou que abriu um inquérito para investigar se os ex-confinados do BBB 23 cometeram importunação sexual dentro do reality show.

Conforme o g1, a apuração será conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. "A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos", diz um trecho da nota que a Polícia Civil emitiu.

Antes da expulsão, Tadeu Schmidt iniciou o programa falando que tinha muita coisa para mostrar. A edição colocou imagens de toda a festa, principalmente a interação entre Guimê, Sapato e Dania. Ao final do VT, o jornalista revelou que os dois tinham passado dos limites e, por isso, foram eliminados.

"Nós temos na nossa casa uma convidada. Uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo o que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites. Aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do 'BBB 23'".