Polícia Civil começa a usar Camaro de R$ 130 mil para operações

Um dos carros de luxo mais famosos da Chevrolet, o Camaro, imortalizado no cinema em filmes como Velozes e Furiosos e Transformers, começou a ser utilizado na terça-feira, 4, como parte da frota da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

O veículo foi apreendido ano passado e, após ser adesivado, entrou para a garagem da força policial gaúcha. O proprietário teria adquirido a máquina por cerca de R$ 130 mil, uma pechincha perto do valor de mercado. O carro teria sido pago com dinheiro ilícito, proveniente de golpes aplicados em vítimas do Rio Grande do Sul e outros quatro estados.

A Justiça autorizou o uso do Camaro pela corporação, e a Delegacia garante que será utilizado unicamente em operações. Além da beleza e do registro icônico nos cinemas - o carro, por sinal, foi o “ator” que deu vida ao Bumblebee, um dos robôs-personagens principais da série de filmes Transformers -, o veículo chega a 250 km/h, qualidade que pode vir a ser útil nas atividades policiais.

Polícia Civil começa a usar Camaro (Foro: Divulgação/Polícia Civil)

Além do Camaro, pelo menos 70 carros, 18 motocicletas, dois barcos, um jet ski, dinheiro em espécie e joias em ouro foram apreendidos, em 2018, na Operação Pólis, deflagrada pela Polícia Civil-RS. A ação desarticulou um esquema de estelionatários com atuação no Sul e Sudeste, especializados no golpe do bilhete premiado. Somente no município de Passo Fundo, pelo menos 140 pessoas estavam envolvidas nos crimes.As informações são do jornal O Povo.