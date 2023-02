Polícia Civil da Bahia cria policial virtual para atender população via WhatsApp

A Polícia Civil da Bahia abriu um novo canal de atendimento ao cidadão no WhatsApp. Por meio do telefone 71 99973-7729, Paulo César, o policial virtual, estreia neste Carnaval esclarecendo as principais dúvidas da população sobre os serviços prestados pela instituição.

O assistente virtual, cujo nome remete à sigla – PC – pela qual é conhecida a Polícia Civil, orienta o cidadão acerca da localização dos postos nos principais circuitos da festa. Por meio de um mapa personalizado com o brasão da instituição, o folião pode identificar a unidade mais próxima.

Paulo César também instrui o cidadão baiano sobre como registrar ocorrência digital ou presencialmente, além do cadastramento no Alerta Celular, sobre a solicitação de certificado de antecedentes criminais ou ainda a respeito do Disque Denúncia. Outra novidade é a pesquisa de qualidade: por meio de um formulário simples e objetivo, o folião pode avaliar o atendimento da Polícia Civil no Carnaval, tanto na capital quanto no interior.

"O lançamento do nosso policial virtual reflete a preocupação da Polícia Civil em estar cada vez mais próxima da população: seja por meio de nossas unidades, seja na palma da mão do cidadão. Além da Delegacia Virtual, que possibilita o registro de ocorrências de 15 crimes diferentes, temos agora mais um meio de estarmos conectados ao povo baiano", declarou a Delegada-Geral da instituição, Heloísa Campos de Brito.