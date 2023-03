Polícia Civil deflagra 8ª fase da Operação Unum Corpus no interior da Bahia

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a 8ª fase da Operação Unum Corpus, que visa o cumprimento de centenas de mandados judiciais nas cidades cobertas pelas 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins). Segundo a polícia, as ações têm como alvos principais os envolvidos com os crimes contra a vida, o tráfico de drogas e associação criminosa. Desde o início das ações, 35 pessoas já foram presas.

Também são realizadas ações para a prisão de envolvidos com os crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e a violência doméstica de familiar. A diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo, destaca o trabalho de inteligência policial. “Quando encerramos uma fase, logo iniciamos os trabalhos de investigações sobre a próxima, com o objetivo de colaborar para que as ações aconteçam de forma precisa e eficiente”, avaliou.

Nas sete fases anteriores, a Unum Corpus retirou do convívio social 727 pessoas, por força de mandados de prisão ou prisões em flagrante, além de adolescentes em conflito com a lei apreendidos. Também foram cumpridos 1.005 mandados de busca e apreensão, mais de 100 quilos de drogas e 125 armas de fogo foram retirados das ruas.