Polícia Civil e DPT ganham ouvidorias específicas

Quem quiser fazer queixas ou sugestões sobre a Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) terá uma ferramenta a mais a partir de agora. Nesta quarta-feira (5), foi realizada a instalação de duas ouvidorias setoriais vinculadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP), sendo um da PC e outro do DPT.

Para atuar no trabalho à frente dos novos pontos de ouvidorias foram designados a delegada Dalva Cardoso do Nascimento, que fica responsável pela setorial da Polícia Civil; e o perito Charles Gomes Santos, pelo DPT. Com as instalações, a Secretaria da Segurança Pública passa a contar com quatros setoriais, já que, anteriormente, haviam sido implantadas as ouvidorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O ato de formalização da medida foi realizado durante reunião no gabinete do ouvidor geral do Estado (OGE), Carlos Geilson, em Salvador. Segundo a SSP, as duas novas ouvidorias servem como mais um canal de controle do trabalho das polícias, o que deve contribuir para melhorar o serviço prestado à população baiana.

Na Bahia, existem 208 pontos de ouvidorias implantados em todo o território. Para entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Estado, a população pode usar o telefone 0800 284 0011, o aplicativo de mensagens WhatsApp (71) 99911-7631 ou o site da OGE.