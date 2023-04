Polícia Civil e Guarda Municipal intensificam ações em escolas de Salvador

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Civil intensificaram as rondas em áreas escolares de Salvador, nesta quinta-feira (20). As rondas são realizadas próximo a escolas municipais e estaduais.

A Guarda Municipal iniciou operação de Patrulhamento Escolar na rede de ensino do município. Segundo a instituição, a ação visa ampliar a sensação de segurança, principalmente nesta quinta-feira (20), período em que forma ventiladas ameaças nas escolas.

Já a Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), deflagrou a "Operação Safety Scholars". Durante as ações, os policiais civis realizaram atividades investigativas em campo, aliadas às informações levantadas pelo Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil (Ciberlab) e os Serviços de Inteligência das Delegacias coordenadas pelo Depom.

A comunidade escolar contam com equipes em viaturas, acompanhando a chegada dos alunos nas instituições de ensino, em diversos bairros. Durante as diligências, são realizadas abordagens nas ruas e a verificação de informações oriundas do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e dos (SI´s), da Polícia Civil.

À frente das ações, a diretora do Depom, delegada Christhiane Inocência, destacou a aproximação com a comunidade escolar. "Esta situação é passageira, e apesar do susto e do pânico instalado em alguns casos, irá deixar como legado uma relação mais próxima entre a Polícia Civil e as comunidades, por meio das escolas", avaliou.

Até a última quarta-feira (19), cerca de 150 instituições escolares foram visitadas pela Polícia Civil, na Bahia e 21 perfis de autores de possíveis ameaças na internet foram identificados. Também foram registradas 32 conduções de pessoas às Delegacias, decorrentes da disseminação de possíveis ameaças e incitação ao crime.Entre estes conduzidos, 30 são adolescentes e dois adultos.