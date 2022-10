Polícia Civil identifica suspeitos de cometer crimes no Engenho Velho da Federação

Após Operação Engenho Velho da Federação, ocorrida na tarde desta quinta-feira (6), a Polícia Civil informou que já realizou a identificação dos suspeitos envolvidos em confrontos que acontecem no bairro desde o domingo (2). Nesse dia, um homem foi morto e cinco pessoas foram baleadas no local. Na segunda, outro homem foi morreu depois de ter sido baleado e os policiais encontraram uma granada na região.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta, o titular da 7ª Delegacia Territorial (DT / Rio Vermelho), delegado Nilton Borba, informou que, após ter feito a identificação dos acusados, a polícia trabalha agora para realizar a captura de todos esses envolvidos. "Esse atentado criou no bairro um sentimento de insegurança, então cabe a polícia envidar todos os esforços para recompor o sentimento de segurança. Isso se faz através da identificação, prisão e segregação dessas pessoas que cometeram esse bárbaro crime", destacou.

Na operação ocorrida nesta quinta, equipes da Polícia Civil apreenderam diversos materiais utilizados por criminosos no Engenho Velho da Federação. Foram apreendidos um rádio comunicador, duas balanças de precisão, um carregador para calibre 9 mm, dois punhais, três máscaras do tipo balaclavas e outra de personagem de cinema, quatro uniformes militares, caderno de anotações do tráfico, diversas embalagens para acondicionamento de drogas, duas capas de coletes balísticos e dois aparelhos celulares.

A polícia informou durante a coletiva que uma mulher que foi atropelada por um dos criminosos no domingo (2) foi internada, mas não resistiu e faleceu na última quarta-feira (5). A vítima foi identificada como Gleide Taiane Silva Santos, de 37 anos.

O delegado detalhou que existe uma briga histórica entre grupos de traficantes que moram próximos um do outros no Engenho Velho da Operação. "A operação de hoje teve a finalidade de reprimir essas ações, colher elementos para identificar, fazer o processo judicial e prender essas pessoas. Hoje eles atiraram nos policiais e fugiram", expôs.

A operação de hojenfoi integrada por equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Inteligência Policial (DIP), além da Coordenação de Operações Especiais (COE), sob a logística operacional da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ), com o apoio da Polícia Militar.