Polícia Civil investiga atentado a ônibus do Bahia

A Polícia Civil investiga o ataque contra o ônibus do Esporte Clube Bahia realizado, na noite desta quinta-feira (24). O veículo foi atingido, na Avenida Bonocô, quando chegava na Arena Fonte Nova para jogo da Copa do Nordeste contra a equipe do Sampaio Corrêa.

Na ação criminosa, os jogadores Danilo Fernandes (goleiro) e Matheus Bahia (lateral esquerdo) ficaram feridos. Guarnições da Polícia Militar realizam rondas no entorno do estádio, na tentativa de capturar os autores.

"Vamos coletar imagens de câmeras, depoimentos dos jogadores e também de testemunhas que passavam pelo local, naquele momento. Atuaremos com força máxima para identificar e prender os autores", ressaltou o delegado Victor Spínola, titular da 12a Delegacia Territorial (Itapuã) e que está de plantão na Delegacia da Arena Fonte Nova.

Um carro que transitava ao lado do ônibus tricolor, na altura do último viaduto da Av. Bonocô, dirigido por uma mulher, também acabou atingido pela explosão. Ela passa bem. O veículo sofreu danos e ficou sem o vidro traseiro do lado esquerdo.

"O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo", publicou o tricolor nas suas redes sociais.

Logo depois, o técnico Guto Ferreira falou sobre o momento do atentado. Segundo ele, três bombas foram arremessadas contra a delegação. O lateral esquerdo Matheus Bahia sofreu cortes superficiais provocados pelos estilhaços.

"Estilhaçaram os vidros, pegou em alguns atletas nossos. O Matheus [Bahia] foi algo superficial, o Danilo Fernandes, graças a Deus, não foi nada de mais grave, mas esteve a um dedo de perder a visão. O vidro cortou muito próximo do olho dele", disse o treinador.

"Pelo estrondo da bomba, se outra entra pelo espaço da que a primeira provocou, com certeza teríamos uma morte ali dentro. Foram três bombas", completou Guto. O técnico confirmou que o time vai entrar em campo para disputar a partida.

Além de Danilo Fernandes e Matheus Bahia, o atacante Marcelo Cirino é outra ausência na equipe por causa do ocorrido, mas ele não foi atingido.

Em nota, a Arena Fonte Nova repudiou o ocorrido: "A Arena Fonte Nova repudia veementemente o ataque desferido ao ônibus do Esporte Clube Bahia, este fato lamentável e reprovável, ocorreu quando o ônibus passava nas imediações da Estação do Metrô de Brotas, próximo ao viaduto de Pitangueiras. Apesar do fato ter ocorrido fora do local do jogo, a Arena prestou toda a assistência necessária aos feridos com o acionamento dos brigadistas e de ambulância".

Ninguém reivindicou a autoria do crime e até o momento não há informações sobre os autores. A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Essa não é a primeira vez que o elenco tricolor sofre algum tipo de ameaça este ano. Em janeiro, membros da torcida organizada Bamor invadiram o CT Evaristo de Macedo para cobrar dos jogadores, comissão técnica e diretoria. Como eles não estavam autorizados a entrar, a diretoria chegou a registrar Boletim de Ocorrência.