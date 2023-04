Polícia Civil investiga professora que fez 'look do massacre'

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu uma investigação para apurar a conduta da professora Lorena Santos, 28 anos. Ela viralizou nas redes sociais na manhã de quinta-feira (20), ao postar foto com um “look especial” para o “dia do massacre”.

Lorena é professora da rede municipal de ensino e fez a postagem em referência ao dia 20 de abril, quando aconteceu o massacre em Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. Nesta quinta, muitos estados ficaram em alerta e fizeram operações para combater ameaças e ataques nas escolas brasileiras.

Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, a conduta pode tipificar a contravenção penal de “provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto”. A pena é prisão simples de 15 dias a seis meses ou pagamento de multa.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal também abrirá procedimento de apuração sobre a conduta da professora.

A pasta disse que “repudia qualquer tipo de postagem que ressalte a violência” e enfatizou ter compromisso e empenho na busca pela cultura de paz no ambiente escolar.

A secretaria informou ainda que “a direção do CEF Doutora Zilda Arns do Itapoã tomou conhecimento do caso por meio das redes sociais e imediatamente pediu para que a professora excluísse a publicação”.

"Somos tão vulneráveis e parecemos piadas perante o Estado. Mas já retirei a imagem. Não foi a intenção gerar polêmica", disse a professora ao Metrópoles. Segundo ela, a postagem foi uma “posição perante as ameaças, de forma irônica”.

A professora também fez uma carta que foi e enviada à comunidade escolar. No texto, ela pede desculpas. Confira a íntegra:

Carta à comunidade Zilda,

Fiz uma escolha equivocada essa manhã ao me posicionar em uma rede social que fazia alusão às ameaças de violências que as escolas vêm sofrendo nos últimos tempos. O teor irônico que infelizmente pretendi dar no post não caberia e mascarou uma apreensão com esses fatos, sentimento esse que tenho tentado lidar da forma como a escola e as autoridades têm orientado. Mas ignorar que também compartilho dessa apreensão que vejo nos meus estudantes não é tarefa fácil, há um medo velado também em mim. Diante da situação e reconhecendo a minha responsabilidade enquanto professora, foi infeliz a minha postagem.

Nada a justifica e por isso peço perdão pela falta de postura e delicadeza que esse momento exigia. Retirei o post, me sinto muito mal diante disso e me coloco à disposição para esclarecimento junto às autoridades competentes.

Me senti vulnerável perante a situação e a forma infeliz de lidar foi essa.

Perdão, novamente.

Prof.ª Lorena

CEF Drª. Zilda Arns