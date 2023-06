Polícia Civil prende suspeito de envolvimento na morte de percussionista Renatinho

Um homem foi preso, nesta nesta quarta-feira (14) na região do Cia, pela terceira vez após ser encontrado por policiais com um carro com sinais de identificação adulterados. Ele tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas, além de furtos e roubos de veículos.

O criminoso também é acusado de envolvimento no homicídio de Renato Santos Evangelista Sobrinho, conhecido como Renatinho, em novembro de 2021, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo, atividades investigativas contínuas resultaram na prisão. “A nossa unidade está intensificando as apurações dos furtos, roubos e adulteração de veículos, com a utilização de recursos tecnológicos para fechar ainda mais o cerco contra estes autores”, afirmou.

Depois de autuado em flagrante, o acusado passou por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e está a disposição do Poder Judiciário. O veículo passará por perícia.