Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas em Terminal Rodoviário de Salvador

A Polícia Civil deflagrou uma nova operação na manhã desta quinta-feira (17), batizada de Terminal Livre. O objetivo da ação foi coibir o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo antes das principais festas do verão baiano, como o Carnaval.

Finalizada ainda na tarde desta terça, a ação também averiguou a circulação dos materiais ilícitos e de pessoas com possíveis mandados de prisão em aberto. Para isto, contou com a participação de 30 policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), atuando no Terminal Rodoviário de Salvador.

A ação teve ainda a participação do Canil da Coordenação de Operações Especiais (COE). As equipes realizaram abordagens e buscas nos transportes e revistaram passageiros de forma estratégica.

Ao todo, a operação terminou com um saldo de 300 pessoas abordadas. Além disso, foram averiguadas bagagens, porta-malas e outros compartimentos dos transportes intermunicipais. A PC não divulgou se foram encontradas drogas ou armas de fogo.



Terra e Mar

Uma operação parecida foi realizada na semana passada, a Mar Seguro. Tanto ela como a Operação Terminal Livre visam combater o tráfico de drogas e de armas de fogo em Salvador e Região Metropolitana (RMS) antes do Carnaval e das festas de verão. Por isso, foram averiguadas as passagens da cidade por mar e por terra.

Na primeira operação, os agentes da Polícia Civil abordaram cerca de 90 passageiros e fizeram buscas em 106 veículos, entre carros e motocicletas, na estação marítima de Salvador, em São Joaquim, na manhã do dia 11 de janeiro.

Também não foi divulgado se houve apreensão de armas ou drogas na ocasião, bem como se serão realizadas novas operações.