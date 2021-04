Polícia Civil realiza operação em Pernambués após atentado

Equipes dos departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) realizam incursões no bairro de Pernambués, na tarde desta segunda-feira (12), para o aprofundamento das investigações acerca do ataque que resultou em duas pessoas mortas e cinco feridas, na noite de domingo (11).

Sete equipes das unidades participam das ações, que visam ao cumprimento de ordens de missão e de diligências provenientes do Disque-Denúncia, com o objetivo de incrementar as investigações sobre o caso.

“Essa operação visa a dar uma resposta ao crime que aconteceu no bairro, mas também a combater o tráfico de drogas, o que se reflete na diminuição de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs)”, informou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Já a diretora do DHPP, delegada Andrea Ribeiro, reafirma a importância das denúncias para o auxílio na elucidação desses crimes.

“A participação da sociedade é fundamental. O Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública atende no (71) 3235-0000 em Salvador, e no 181, para quem estiver no interior do estado. É um canal seguro de denúncias e que ajuda muito nas investigações”, disse.

A 2ª DH/Central apura os crimes ocorridos em Pernambués na noite de domingo. Segundo a Polícia Militar, o policiamento está reforçado na região. Equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), 47ª CIPM, 23ª CIPM, Batalhão de Choque e Rondesp Central estão atuando no bairro para garantir a segurança.