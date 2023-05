Polícia Civil realiza segunda fase da Operação Falso Consórcio

A polícia deflagrou a segunda fase da Operação Falso Consórcio, na manhã desta terça-feira (23). Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins.

Segundo a polícia, os mandados são resultado da análise da documentação apreendida na primeira etapa da operação, ocorrida em agosto de 2022. O mote desta fase são golpes aplicados em plataformas de compra e venda online, com o uso de bens móveis e imóveis para atrair clientes de baixa instrução para a fraude.

As investigações, presididas pela delegada Gabriela Macedo, contam com o apoio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia. As solicitações de mandados foram apreciadas pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.