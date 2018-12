Polícia Civil: selecionados em concurso são convocados para prova física

Candidatos aprovados na 3ª etapa (exames biomédicos) do Concurso da Polícia Civil da Bahia devem comparecer, neste domingo (09), para realização do Teste de Aptidão Física (TAF), no Estádio de Pituaçu, situado na região da Avenida Pinto de Aguiar, no bairro de Pituaçu, em Salvador. Essa é a quatra etapa do concurso para os cargos de delegado, escrivães e investigadores de Polícia.

O teste será realizado das 7h às 14h30 de domingo (09). Candidatos devem comparecer ao local dos TAF com uma hora de antecedência em relação ao horário indicado na convocação e no cartão informativo, disponível no site da empresa realizadora do concurso (www.vunesp.com.br) e no sítio Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

O teste tem caráter eliminatório e visa avaliar o desempenho físico dos candidatos, que deverá obedecer aos padrões exigidos para os cargos.

Os candidatos devem se apresentar vestidos com trajes e calçados apropriados, como calção, shorts ou bermuda térmica; ou agasalho e camiseta; meias e calçando algum tipo de tênis ou sapatilhas. Para o teste de natação, o candidato deverá usar sunga (sexo masculino) e maiô peça única (sexo feminino).

Conforme estabelecido disposto no item 10.10 do Capítulo 10 do Edital de Abertura de Inscrições (SAEB/01/2018), os candidatos também devem se apresentar portando um documento de identificação.

Não serão admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões. Também não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

No local de realização do Teste de Aptidão Física, os candidatos devem assinar o um termo de responsabilidade, além de entregar atestado médico específico, em original, proveniente de órgão de saúde ou de clínica de saúde ou de médico, emitido em período não superior a 30 (trinta) dias a contar da data da aplicação deste TAF.

Nele, deverá constar que o candidato está apto para realizar a 4ª Etapa, além de conter local, data, nome e número do CRM do profissional médico que elaborou o atestado, os quais deverão ser apresentados com assinatura e carimbo do médico.

A próxima fase do concurso está prevista para janeiro, com a realização da 5ª Etapa: Exame Psicotécnico, dirigidos àqueles candidatos aprovados nos Teste de Aptidão Física (TAF).

Promovido pelas secretarias da Administração (Saeb) e de Segurança Pública (SSP), a primeira fase do certame foi realizado no dia 22 de abril deste ano, sob organização da Fundação Vunesp. O concurso ocorreu na capital baiana em 48 locais de prova. Fizeram as provas aproximadamente 38 mil candidatos, com percentual de abstenção de 21,78% – o equivalente a 10.444 faltosos. Das mil vagas ofertadas, 880 foram para investigador, 82 para delegado e 38 para escrivão.

Os aprovados, quando nomeados, terão remuneração inicial para os delegados de polícia, regime de trabalho de 40 horas semanais, no valor de R$ 11.389,96. Já os investigadores e escrivães de polícia terão remuneração inicial de R$ 3.915,85, no regime de 40 horas semanais.