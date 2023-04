Polícia conduz 20 envolvidos em boatos ou tentativas de ataque em escolas

Vinte pessoas, entre adolescentes e adultos, foram conduzidas pela polícia na Bahia por envolvimento com produção e disseminação de boatos sobre ataques em instituições de ensino ou tentativas de causar pânico. Na manhã desta quinta-feira (13), um estudante do Colégio Estadual Luiz José de Oliveira ameaçou professores e colegas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), redes sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook e Discord estão sendo monitorados pelas forças de segurança. "Seremos rígidos com aqueles que seguem tentando causar pânico nas nossas escolas. O trabalho integrado com a Educação e a Justiça tem ajudado nos flagrantes e seguiremos com tolerância zero", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Informações sobre grupos ou possíveis autores podem ser repassadas através do Disque-Denúncia da SSP, no telefone 181. As informações são tratadas pela Superintendência de Inteligência e imediatamente repassadas para as forças policiais.

Fazenda Grande I

As aulas no Colégio Estadual Luiz José de Oliveira, na Fazenda Grande I, em Salvador foram suspensas após um estudante ameaçar professores e colegas.

Em nota, a SSP informou que o estudante de 20 anos alegou ter sido orientado e instigado por meio de um aplicativo para ameaçar colegas e professores. Ele levou uma faca para a escola para causar pânico na comunidade escolar.

Ainda segundo a SSP, ele contou que baixou um aplicativo e, com isso, criminosos tiveram acesso a conteúdos pessoais e familiares e o estavam chantageando.

O estudante foi detido por equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) após professores acionarem a polícia. Segundo o comandante da 3ª CIPM, tenente-coronel César Augusto Santiago, ninguém ficou ferido. O suspeito presta depoimento na 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras).