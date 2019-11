Polícia conduz filho de deputada Flordelis e apreende bens em locais

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, municípios fluminenses seguem, neste sábado (30), nas investigações do assassinato do pastor Anderson do Carmo, que era casado com a deputada federal Flordelis. Um dos filhos do casal foi conduzido à delegacia especializada.

Também foram feitas buscas e apreensões foram feitas na casa do chefe de gabinete da deputada, em Niterói, no gabinete funcional de Flordelis, no Rio de Janeiro, e na igreja Ministério Flordelis, no município de São Gonçalo.

Os nomes do filho e do chefe de gabinete não foram revelados pela polícia.

Flordelis e Anderson foram casados por mais de 20 anos, período em que criaram 55 filhos, dos quais 51 adotivos. Alguns dos filhos são investigados como possíveis envolvidos no crime.