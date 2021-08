Polícia confirma que vizinha foi autora do assassinato de criança de 3 anos

O inquérito da Polícia Cívil que apura a morte da criança Luiz Fernando Góes Nogueira, de 3 anos, confirmou que Uelma Gonçalves da Cruz, de 38 anos, vizinha da família do garoto, foi a responsável pelo assassinato. O crime ocorreu no dia 20 de julho, no bairro de Valéria, em Salvador.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o inquérito está em fase de conclusão. Testemunhas prestaram depoimento no DHPP e o menino – filho da autora do crime, que brincava com o garoto – foi ouvido no Dercca, que disponibiliza a escuta especial. A apuração confirmou a autoria do homicídio, mas a motivação ainda não foi esclarecida. O caso ficou a cargo da 3ª Delegacia de Homicídios.



Um dia após o assassinato do garoto, Uelma e sua mãe, Cássia Gonçalves, de 61 anos, foram encontradas mortas em Simões Filho. Sobre o duplo homicídio, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa afirma que a investigação é realizada pela 22ª DT/Simões Filho.



Já foram coletados depoimentos e realizadas diligências, mas a Polícia Civil diz que não pode informar mais detalhes, para não interferir no andamento do caso.