Polícia crê que ex-marido matou 'PM influencer' por não aceitar fim do casamento

O também PM Edson Salvador já tinha sido preso por agredir Sylvia Rafaella (Fotos: Reprodução/Redes sociais)

Após colher relatos de testemunhas, a Polícia Civil da Bahia suspeita de que a policial militar Sylvia Rafaella Gonçalves Pereira, 38 anos, tenha sido morta porque o ex-marido, o também PM Edson Salvador Ferreira de Carvalho, 33, não aceitava o fim do casamento. A Polícia Civil também informou, através de nota, que a Delegacia de Ibotirama, cidade onde o crime aconteceu, segue com as investigações sobre o feminicídio e também o suicídio do autor do crime.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (5), por volta das 12h30, no município do Oeste do estado. Ao G1 Bahia, o delegado informou que as duas filhas de Sylvia Rafaella estavam com a mãe quando ela foi morta e foram resgatadas do imóvel por uma pessoa que ouviu os disparos.

A polícia ainda investiga se as crianças, de 3 e 11 anos, estavam no mesmo cômodo em que a mãe foi assassinada a tiros. Ainda segundo informações do delegado, a mais nova é filha do casal e a mais velha é enteada de Edson Salvador. A garotinha de 11 anos deve ser ouvida pela delegacia. As duas meninas estão aos cuidados dos avós maternos.

O delegado informou que Sylvia Rafaella tinha uma medida protetiva contra o Edson desde julho deste ano, quando ele foi preso em flagrante por agredir a PM. O corpo de Sylvia Rafaella foi velado na manhã desta segunda, em Bom Jesus da Lapa, a cerca de 305 km de Ibotirama.

'PM Influencer'

Rafaella era conhecida nas redes sociais como "PM Influencer". No Instagram, sua conta tinha cerca de 70 mil seguidores. Por lá, ela costumava postar relatos das operações que participava e fotos com armas. O casal tinha duas filhas, cujas idades não foram reveladas. As meninas não foram atingidas pelos disparos e estão em segurança. O sepultamento da policial militar foi feito com cortejo fúnebre e honrarias dos colegas de profissão.