Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em operação contra pirataria virtual na Bahia

Policiais da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Juazeiro, no norte da Bahia, participaram, nesta terça-feira (14), da 5ª edição da 'Operação 404'. Deflagrada com o objetivo de reprimir crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet, a ação ocorreu simultaneamente em sete estados brasileiros, além de outros países.

A coordenadora da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes de Sá, explicou que os mandados de busca e apreensão visavam localizar equipamentos utilizados para compartilhamento de conteúdo audiovisual, jogos e músicas. “Em Juazeiro foram apreendidos um notebook, um HD externo, três pendrives, três cartões de memória e um aparelho celular. Esse material será encaminhado à perícia”, relatou a coordenadora.

A 'Operação 404' faz parte de uma mobilização internacional coordenada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e as policiais civis dos estados envolvidos. O nome da operação faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP para indicar que a página não foi encontrada ou está indisponível. “Essa é uma das principais ações da operação, tornar indisponíveis os serviços criminosos que violam os direitos autorais das vítimas”, pontuou a delegada.

Nessa etapa da operação já foram bloqueados mais de 250 sites e aplicativos. As buscas também acontecem no metaverso, para desativar canais que realizam transmissões ilegais de conteúdo.