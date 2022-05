Polícia dá detalhes sobre o roubo na casa de Carlinhos Maia; veja

O roubo no apartamento de Carlinhos Maia, em Maceió, na madrugada do último domingo (29), foi detalhado pela Polícia Civil de Alagoas em coletiva de imprensa.

Nas primeiras investigações do caso, o órgão relatou ter encontrado o local com sinais de arrombamento, e já tem o perfil dos suspeitos, um homem jovem e uma mulher. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de participação de pessoas próximas a Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

O responsável pela divisão da inteligência da Polícia Civil, Thales Araújo, explicou que os pontos cegos no sistema de vigilância e falhas procedimentais podem ter contribuído para a invasão, de acordo com o Jornal Metrópoles. Um cofre portátil com objetos de valor foi levado pelos bandidos.

“Se deslocou para o local a equipe de inteligência da Polícia Civil e se iniciou desde a madrugada do domingo já os levantamentos iniciais com a presença da polícia científica e essas informações foram evoluindo e já indicam que duas pessoas (participaram), pelo menos. A gente vê nas imagens que se trata de uma pessoa jovem, provavelmente jovem, e uma mulher que adentraram esse empreendimento”, detalhou o representante do órgão de segurança.

A hipótese principal da Polícia é que os bandidos teriam invadido o complexo de apartamentos por um dos muros laterais, beneficiados pela falta de cobertura do sistema de vigilância.

Os assaltantes, de acordo com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, teriam levado joias, relógios e dinheiro em espécie. O edifício fica localizado na orla e é considerado um dos mais luxuosos da capital alagoana.

No Instagram, Maia comentou: “Estou devastado. A vida toda nunca tive dinheiro e nunca precisei fazer isso. Não sei o que dizer. Meu lar”.

No momento da invasão, o humorista estava em um hospital, se recuperando de uma cirurgia, e o marido, Lucas Guimarães, tinha embarcado para uma viagem ao México.