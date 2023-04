Polícia desarticula esquema de tráfico e receptação na Micareta de Feira

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) desarticularam, no sábado (22), um esquema de receptação e tráfico de drogas, na Micareta de Feira de Santana. As investigações levaram os policiais a uma pousada da região, onde uma suspeita recebia produtos roubados no circuito da festa em troca dos entorpecentes.

Com a suspeita, os policiais apreenderam porções de uma droga sintética, além de cocaína, crack, maconha e recipientes para acondicionar os entorpecentes. Também encontraram dois aparelhos celulares, duas máquinas para transações com cartões, relógios, joias, semijoias, duas facas e uma tesoura.

A suspeita, que já tem passagem pela polícia, foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Ela segue à disposição da Justiça.