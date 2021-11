Polícia desmonta laboratório de drogas em Eunápolis

Um laboratório de drogas foi descoberto em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, na manhã da terça-feira (23), em operaço da delegacia local. Lá foram apreendidos maconha, cocaína, crack, produtos para refinar droga, embalagens, uma balança e uma prensa hidráulica.

A casa onde foi descoberto o laboratório era monitorada pela equipe policial há cerca de 30 dias. Chamou atenção da polícia a intensa movimentação de suspeitos de tráfico de drogas no local.

O delegado Eridelson de Sousa Bastos diz que na casa não havia móveis nem eletrodomésticos. “Constatamos que era usado, exclusivamente, para a produção e distribuição de drogas”, diz ele. Um homem que estava no local quando a polícia chegou conseguiu fugir. “As investigações prosseguem com a finalidade de localizar os envolvidos no crime”, acrescentou.

O delegado diz que que a ação contribui para a desarticulação de quadrilhas e redução de crimes na região. “Em torno do tráfico de drogas há uma série de outros crimes, principalmente homicídios. Então, a repressão aos traficantes significa reduzir a incidência de outros casos”, finaliza.