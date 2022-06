Polícia destrói 46.500 pés de maconha em Sento Sé

Cerca de 46,5 mil pés de maconha foram destruídos, no último final de semana, na zona rural do município de Sento Sé, na região norte do estado. O plantio de maconha foi destruído por equipes da 96ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sobradinho), empregadas na Operação Terra Limpa.

A operação, que nessa etapa ocorreu nas localidades conhecidas como do Cajuí, Pau d’Arco, Rancho do Padre, Boa Nova e Lagoa de João Inocêncio, resultou na localização de um plantio com 46.500 pés da erva, irrigados a motor e a balde, em estágios diferentes de desenvolvimento, desde pés com cerca de 1,8m de altura a sementeiras da planta.

No momento da chegada da PM à área do plantio, os policiais se depararam com seis indivíduos, que fugiram pela caatinga, sendo um deles detido e encaminhado a uma delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais. Ainda durante as ações, foram desfeitos dois acampamentos.

“Durante as Operações Aeronorte e Terra Limpa, com ações conjuntas e integradas dos comandos de policiamento da Região Norte (CPRN) e Especializado (CPE), da PM, foram erradicados cerca de 677.550 pés de maconha, sendo 433.700 apenas no município de Sento Sé”, destaca o coronel Valter Araújo, comandante do CPRN.