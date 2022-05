Polícia destrói plantação com 15 mil pés de maconha em povoado de Casa Nova

A Polícia Militar destruiu uma plantação com, aproximadamente, 15 mil pés de maconha, no último domingo (1), no povoado Algodão Baixo, localizado no município de Casa Nova, na região norte da Bahia. A ação faz parte da operação Terra Limpa, desencadeada pelo Comando e Policiamento da Região Norte (CPR-N), que tem como objetivo combater plantios de maconha, “Cannabis Sativa”.

Durante o flagrante, a polícia constatou que os pés de maconha eram irrigados a balde, com tamanhos variados, desde as sementeiras até pés com aproximadamente 2.5m de altura, já em ponto de colheita. De acordo com a PM, a existência das sementeiras, bem como de sementes acondicionadas em garrafas plásticas, demonstram que a ação criminosa era contínua, com objetivo de colher e realizar novos plantios.

No local foram encontrados cinco suspeitos. Em nota, a PM informou que, com a chegada dos policiais, os homens passaram a disparar contra os agentes, que revidaram. "Cessados os disparos foi feito uma varredura no local e constatado que todos os suspeitos conseguiram fugir adentrando na Caatinga".

O plantio foi incinerado e uma amostra da planta foi colhida para perícia. No local foram apreendidos três garrafas plásticas de sementes de maconha e um saco com onze quilos de maconha pronta para consumo. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Casa Nova e os materiais apreendidos entregues para adoção das medidas cabíveis. Em dois dias da operação Terra Limpa foram destruídos 125 mil pés de maconha sendo 110 mil em Sento Sé e 15 mil em Casa Nova.