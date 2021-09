Polícia diz que barbeiro confessou ter roubado restaurante e estava armado

O barbeiro Luan Bruno Barbosa Lopes, de 23 anos, confessou ter participado de um assalto. A informação é da Polícia Civil, que divulgou uma nota nesta segunda-feira (270 prestando esclarecimentos sobre o caso.

No documento, a polícia diz que Luan admitiu ter participado de um assalto em um restaurante no Rio Vermelho. Ele foi preso em flagrante e levado para a 7ª Delegacia, acompanhado por familiares e advogados.

"Um revólver calibre 38 e pertences das vítimas foram apreendidos com ele, que confessou o envolvimento no crime e foi autuado por roubo. Após ser submetido a exame de lesões corporais, o homem foi encaminhado para audiência de custódia, onde teve o flagrante convertido em prisão preventiva e permanece à disposição da Justiça", diz o documento.

A família contesta a versão dos policiais. Segundo uma familiar do jovem, identificada como Luciana Barbosa, ele estava almoçando no dia do crime, quarta-feira (22), quando foi chamado por um cliente para cazer um corte de cabelo. "Ele largou o prato de comida e foi abrir a barbearia para cortar o cabelo do cliente. Quando chegou lá, a polícia pegou ele e levou. Disse que ele roubou e ele negou", declarou em entrevista à TV Bahia.

O pai do jovem, Gerson da Silva Lopes, disse ainda que o filho foi agredido na delegacia e forçado a confessar um crime que não cometeu. "As pessoas conduziram ele para a delegacia e, chegando lá, espancaram ele para poder ele dizer que tinha participado do assalto. A família espera justiça", disse.

Nesta manhã, familiares de Luan fizeram um protesto pedindo pela soltura do jovem e fecharam as ruas na Avenida Juracy Magalhães, na altura do Vale das Pedrinhas.