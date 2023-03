Polícia do RJ abre inquérito sobre acidente fatal envolvendo Toguro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar o acidente envolvendo o influenciador Tiago Toguro, que aconteceu na madrugada deste sábado, 4, e resultou na morte do motociclista Johny Vieira, de 30 anos. "A 21ª DP (Bonsucesso) instaurou inquérito e a investigação está em andamento para esclarecimento dos fatos", informou a Polícia Civil.



O acidente aconteceu na Linha Amarela, via expressa que liga a zona oeste à zona norte da cidade. Vieira morreu no local, conforme a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela. "Equipes da Lamsa foram acionadas e atestaram o óbito do motociclista. A Defesa Civil esteve no local e removeu o corpo para o IML", informou a Lamsa em nota.



O influenciador estava dirigindo na Linha Amarela, sentido Jacarepaguá - Ilha do Fundão. Deveria pegar a saída para a avenida Brasil - que se liga à via Dutra -, mas teria perdido o acesso. Ele teria, então, trafegado em marcha ré. O choque teria acontecido nesse momento.



Em texto publicado no Instagram, Toguro assumiu o envolvimento no acidente, mas negou que tenha andado em marcha ré.