Polícia encontra 1,3 toneladas de cocaína em galpão de Pirajá

A Polícia Federal apreendeu 1,3 tonelada de cocaína no bairro de Pirajá, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (22). A substância estava escondida em um galpão.

De acordo com informações da Polícia Federal, os policiais receberam a denúncia de que havia droga escondido no galpão e, chegando ao local, as equipes policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína em formato de tabletes, distribuídos em caixas de papelão.

Ainda segundo o órgão, a droga foi apreendida e ninguém foi preso, já que não havia ninguém no local na hora da apreensão. Agora, a PF investigará quem é o responsável pelo espaço.