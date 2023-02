Polícia encontra 2 mil pinos de cocaína enterrados próximo a igreja

Mais de dois mil pinos de cocaína - 2.483, precisamente - foram apreendidas por policias da 67º Companhia Independente de Polícia Militar, em São Gonçalo dos Campos. A apreensão da drogas e a prisão do acusado de traficá-la aconteceu no final da tarde da última sexta-feira (10).



A drogas foi encontrada enterrada na esquina da Rua Girassol com a Rua Rosa Vermelha, no bairro José Sarney. Os policiais chegaram aos pinos de cocaína depois de localizarem um suspeito de traficar drogas na região.

Depois de realizarem uma varredura no terreno, foi localizado um balde enterrado 2.483 pinos de cocaína. O acuso e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de São Gonçalo dos Campos.