Polícia encontra armas e drogas em encomendas nos Correios da Via Parafuso

Uma 'encomenda' nada convencional foi encontrada no Centro de Distribuição dos Correios, na Via Parafuso. No local, a polícia encontrou drogas, arma e munições, que foram apreendidas nesta sexta-feira (28). O material é avaliado em R$ 100 mil.

A ação contou com a 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), equipes da Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), e com os cães farejadores da Coordenação de Operações Especiais (COE).

Entre os itens apreendidos, estão uma submetralhadora artesanal, 500 papelotes de cocaína, 250 comprimidos de anabolizantes, 44 munições, 900 sementes de maconha, uma pedra de pasta-base de cocaína, outras porções maiores da mesma substância e tabletes de maconha acoplados dentro de uma panela de pressão, de um carro infantil e de objetos de pelúcia.

"Essa é a terceira fase da Operação Correios. Na primeira, três destinatários foram presos. Agora o trabalho é identificar essas pessoas, intimá-las e buscar elementos para indiciar. Trata-se de tráfico de drogas interestadual", explicou o coordenador de Narcóticos, delegado Yves Correia.

Ainda segundo o delegado, a polícia ficou surpresa com os objetos utilizados para burlar a fiscalização. "Encontramos drogas dentro de panela de pressão, carrinho de criança e, desta vez, por conta do Dia dos Namorados, veio droga dentro de uma pelúcia de coração. Por isso, é fundamental a participação da cadela da COE na identificação das drogas", explicou.

Todo o material será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realização de perícia.