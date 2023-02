Polícia encontra digitais e DNA em boneco de Vini Jr enforcado

A Polícia de Madri encontrou impressões digitais e traços de DNA no boneco com a camisa de Vinicius Junior que foi 'enforcado 'em uma ponte da cidade, na semana passada. As autoridades também rastrearam placas dos veículos que passaram perto do local onde aconteceu a ação. As informações são da rádio Cadena SER.

O caso aconteceu no dia 26 de janeiro, horas antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O boneco com a camisa do jogador brasileiro foi pendurado pelo pescoço em uma ponte perto do Centro de Treinamento do clube merengue. Acima, foi estendida uma faixa com a frase "Madrid odeia o Real", lema da torcida organizada do Atlético.

A Polícia de Madri acredita que um grupo de até oito indivíduos tenha participado do ato racista, de acordo com a Cadena SER. Duas pessoas teriam vigiado o local enquanto o boneco era pendurado. Até agora, ainda não há detidos.

O Real Madrid ganhou o confronto por 3x1, na prorrogação, com direito a gol de Vini Jr fechando o placar. O duelo era válido pelas quartas de final da Copa do Rei. Com a vitória no estádio Santiago Bernabéu, os merengues se classificaram para a semifinal, e irão enfrentar o Barcelona.